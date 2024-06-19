TOILETPAPER 完売品 プレミア　トイレットペーパー

完売品・プレミアです。2018年刊行。amazon最安値12000円前後です。素人管理かつ海外製品です。比較的美品ですが角のスレがあります。(2枚目参照)TOILETPAPERMagazineとは、2010年にコンテンポラリーアーティストであるマウリツィオ・カテラン（MaurizioCattela）とファッションフォトグラファーであるピエルパオロ・フェラーリ（PierpaoloFerrari)が、アートディレクターのミコール・タルソ（MicolTalso）と共同で作成したアート雑誌。誘惑的で挑発的、逆説的なコンセプトがたっぷり盛り込んであり、ポップアート・ダダイズム・シュルレアリスムを連想させるような大胆な色とコントラストに彩られた写真が特徴。出版は年に2回。toiletpapapertoiletmartinpaperparrparrアート マガジン



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