関係からはじまる―社会構成主義がひらく人間観

「関係からはじまる社会構成主義がひらく人間観」鮫島輝美/東村知子/KennethJ.Gergen定価:￥5000状態は概ね良好、綺麗です。（素人目による確認のためご了承下さい）神経質な方のご購入はご遠慮くださいご質問等ありましたらお気軽にお尋ねください。#鮫島輝美#鮫島_輝美#東村知子#東村_知子#KennethJGergen#Kenneth_J_Gergen#本#社会／社会・福祉



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関係からはじまる』 おわりに（読書会記録）｜晴歌