プレイステーション5 デジタル Edition 品

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商品詳細
値下げ交渉いたしません中古品です。「プレイステーション5デジタルEdition」ディスクドライブ非搭載型番CFI-1100B01※2枚目の写真からもご確認いただけます。初期化済み問題なくプレイ可能箱あり内容物ps5本体コントローラーHDMIケーブル電源コードUSBケーブルベースクイックスタートガイドセーフティガイド発送は原則土日月曜日に行われます。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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