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プレイステーション5 デジタル Edition 品
商品番号 G34924525819
商品名

プレイステーション5 デジタル Edition 品
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 20,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ交渉いたしません中古品です。「プレイステーション5デジタルEdition」ディスクドライブ非搭載型番CFI-1100B01※2枚目の写真からもご確認いただけます。初期化済み問題なくプレイ可能箱あり内容物ps5本体コントローラーHDMIケーブル電源コードUSBケーブルベースクイックスタートガイドセーフティガイド発送は原則土日月曜日に行われます。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
http://narcologia.ru/goods/diamond508058.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming284892.html
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