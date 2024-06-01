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NINTENDO SWITCH 任天堂スイッチ HAD-S-KABAA(JPN)
商品番号 N28602365245
商品名

NINTENDO SWITCH 任天堂スイッチ HAD-S-KABAA(JPN)
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 10,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HAD-S-KABAA(JPN)初期化状態での取引になります。購入時付属品完備、動作確認済です。昨年にGEOにて購入しました。遊ぶことが減ってきたので出品します。無茶な遊び方はしておりませんので基本的に美品だと思われますが、あくまで中古品である事を考慮の上ご検討ください。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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