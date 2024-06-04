横井弘三 10号油彩「大穹風景 大空信次」二科賞画家 日本のルソー 東のマティス

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肉筆・真作を保証致します。【画家横井弘三】1889-1965長野県飯田市出身大正4年二科展樗牛賞大正5年二科賞宮沢賢治の「グスコーブドリの伝記」挿絵などでも有名【モデル永井叔】1896-1976愛媛県松山市出身大空詩人バイオリン・マンドリン奏者作家＜作品の大きさ＞約430mm×530ｍｍ＜額の大きさ＞約610mm×710mm×60mm祖父が横井弘三氏が好きでまだ何枚かありますがこちらを出品致します。自由な生き方をしている横井弘三氏がこれまた自由な生き方をした永井叔氏をモデルに書いたのが気に入ったようでお気に入りでした。顔も似ているのでその点もお気に入りでした。収集経緯は画廊のようで真贋は保証致します。木の板に描いており色んな物に描いていた横井弘三氏ですが珍しい作品だと思います。永井叔氏を自らの作風の代名詞である「あたたかな眼差しがあふれた素朴な作風」が感じる作品です。