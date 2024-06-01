PlayStation5 プレステ5 ディスク版

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即購入OK2年ほど前に購入しましたゲーミングPCを購入したので不要になったため出品ロゴの面に傷があります白いコントローラーの左スティックが壊れているため、黒色のコントローラーも合わせて一緒に送ります問題なくプレイできていましたが、2年も経っているので届いてからすぐに壊れても責任は取れませんので、あらかじめご了承くださいまた発送の際、箱が大きすぎるためダンボールに入れずに送る可能性がありますすり替え防止のため返品不可およそ7万円相当定価¥60478#プレステ5#PlayStation5#家庭用ゲーム機