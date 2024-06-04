TWICE まとめ売り アルバム ペンライト CD

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商品詳細
内容:旧版ペンライト2種SIGNAL全３種レーベル:ツウィ、ミナ、ミナMore\u0026More全3種レーベル:ミナ、ジヒョ、ツウィWhatislove?全2種レーベル:ミナ、サナSummerNights全2種レーベル:ミナ、チェヨンYesorYes1種レーベル:ツウィ#TWICE2ⅹ2BDZHAPPYHAPPYonceversionx3CandyPopbreakthroughfanfare限定版ボックス全て合わせてのお値段となっております。トレカは基本的に付いていませんが、特典は4枚目の通り付きます。別で出品してあるトレカとまとめて購入も可能です！ペンライトは初代の分の蓋が無い状態ですが、ご理解ください。また正常に動作するかも確認済です。また質問等ございましたら、お申し付けください。売り切りたいので、値下げも受け付けてます＾＾
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