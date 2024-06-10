Xbox Series X本体＋Xboxゲームソフト13本セット

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プレイステーション5 デジタル Edition - 家庭用ゲーム本体

2020年発売日にAmazonにて新品で購入しました。使用頻度は週2～3回程でしたが、2ヶ月後にPS5を購入してからほとんどプレイしなくなりました。本体に目立った傷等はありませんが、あくまで中古品ですので御理解の上で購入をお願いします。外箱に破れ等があります。(画像9参照)同梱のコントローラーは未使用品になります。動作確認済みです。初期化済みです。セットのゲームソフトはHALOTHEMASTERCHIEFCOLLECTIONHALO5HALOINFINITYGEARSOFWAR4GEARS5GEARSTACTICSRAGE2FORZAHORIZON5RISEOFTHETOMBRAIDERメトロエクソダスMicrosoftFlightSimulatorサドンストライク4コンプリートコレクションPUBGになります。バラ売り不可です。即購入可です。質問等があればコメントにお願いします。#ゲーム#Xbox#Xboxseriesx#本体#ゲーム機本体