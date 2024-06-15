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PS3 本体　2000B 3000A ジャンク
商品番号 E57118247331
商品名

PS3 本体　2000B 3000A ジャンク
ブランド名 Evital
特別価格 税込 8,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS3本体　2000B3000Aジャンク本体のみとなります。通電のみかくにんしております。その他動作未確認なのでジャンク扱いとさせていただきます。#PS3#本体#2000B#3000A#ジャンク#動作未確認#本体のみ
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