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商品詳細
PS3本体 2000B3000Aジャンク本体のみとなります。通電のみかくにんしております。その他動作未確認なのでジャンク扱いとさせていただきます。#PS3#本体#2000B#3000A#ジャンク#動作未確認#本体のみ
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