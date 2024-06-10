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- 最終値下げFAN OF PICACHU\u0026EIEVUI プレイマット
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商品詳細
【商品内容】ポケモンカードゲームラバープレイマットFANOFPIKACHU\u0026EIEVUI箱無し2019年4月26日発売サイズ・重量58×30×0.1:cm197g【商品状態】数回ほど使用しましたが、目立つ傷や汚れなどなく美品です。あくまで中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さいませ。【発送方法】らくらくメルカリ便(匿名配送)商品について気になる点がございましたら購入前に是非コメントをお願い致します。#ポケモン#ポケットモンスター#ポケモンカード#プレイマット#ラバーマット#ピカチュウ#イーブイ#イーヴイ#ファンオブピカチュウ
http://narcologia.ru/goods/Adder214875.html
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