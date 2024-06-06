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田中允　油彩画　人形芝居　額装
商品番号 I89158059790
商品名

田中允　油彩画　人形芝居　額装
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

抽象的な作風が特徴的な画家田中允の油彩画「人形芝居」です。サイズ:横29cm縦35cm厚み2.5cmサイズ感も程よく、インテリアやコレクションにいかかでしょうか。USEDのものなので、額には小さなキズ/スレなどはございますが致命的な破損などはございません。大きな傷みなどは見受けられませんがあくまで一般家庭で保管/展示されていた品物のためコンディションに関しては保障しかねますのでご了承ください。#出品中の美術品一覧
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