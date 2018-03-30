ヘルマン・ムテジウスとドイツ工作連盟展　図録

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商品詳細
ヘルマン・ムテジウスとドイツ工作連盟：ドイツ近代デザインの様相展 の図録です。2003年1月18日〜3月9日東京国立近代美術館にて開催された展示会で購入しました。サイズは、約18✕26✕4.5センチ購入時パラパラと読んだ程度で、それ以降、本棚でずっと保管していました。外側に若干の汚れや日焼けがあります本の中はキレイな状態と思います。個人保管のため、ご理解いただける方のみ、ご購入よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/assessor933303.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford212273.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce656955.html
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ヘルマン・ムテジウスとドイツ工作連盟 | Book Ernest
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工芸・デザイン（ドイツ工作連盟） | アートをおひとついかが?
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