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SEYMOUR DUNCAN セイモアダンカン SH-4 JB Black
商品番号 E78658372224
商品名

SEYMOUR DUNCAN セイモアダンカン SH-4 JB Black
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

完動品。リード線は20cmあります。SH-4BK　JBmodel/forBridgeSeymourDuncan定価：¥18000#SeymourDuncan#SH_4BKJBmodel_forBridge
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