SEYMOUR DUNCAN セイモアダンカン SH-4 JB Black

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商品詳細
完動品。リード線は20cmあります。SH-4BK JBmodel/forBridgeSeymourDuncan定価：¥18000#SeymourDuncan#SH_4BKJBmodel_forBridge
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