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TWICE HareHare ONCEJAPAN チェヨン 10枚 + CD×5
商品番号 N37293101300
商品名

TWICE HareHare ONCEJAPAN チェヨン 10枚 + CD×5
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,502 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HareHareONCEJAPAN限定【⠀CHAEYOUNG盤⠀】・CD×5枚(未再生)・3×3折りポスター×5枚・チェヨントレカコンプリート10枚セット⚠️シリアルナンバーなし⚠️トレカはスリーブに入れての発送となります。硬質ケースはお付けできませんm(__)m開封済み、中身未使用品ですが初期傷等などご理解ある方のみご購入お願い致します。トレカのみ、CDのみ不可。
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