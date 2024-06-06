

KAWS : WHERE THE END STARTS 絶版 - アート/エンタメ



KAWS : WHERE THE END STARTS 絶版 - アート/エンタメ



KAWS : WHERE THE END STARTS 絶版 - アート/エンタメ



KAWS アート本 WHERE THE END STARTS 1冊-



KAWS : WHERE THE END STARTS 絶版 資産 価値 musi-co.com



KAWS アート本 WHERE THE END STARTS 1冊-



KAWS アート本 WHERE THE END STARTS 1冊-



KAWS: Where the End Starts | 壁紙アート, ストリートアート, 黒と白 ...



KAWS アート本 WHERE THE END STARTS 1冊-



KAWS: Where the End Starts: Karnes, Andrea, Price, Marla, KAWS ...



KAWS: Where the End Starts



KAWS アート本 WHERE THE END STARTS 1冊-



KAWS: WHERE THE END STARTS | Artsy



KAWS: WHERE THE END STARTS | Artsy



KAWS: WHERE THE END STARTS | Artsy

KAWS:WHERETHEENDSTARTSカウズ：ウェア・ジ・エンド・スターツ出版社：MODERNARTMUSEUMOFFORTWORTH著者：KAWS1974年生まれ、ブルックリンに拠点を置くアーティスト、KAWS。グラフィティ、ポップアート、消費者文化の世界にまたがるKAWSの作品は、彼の根底にある知性、今日の時代にたいする不遜や愛情、彼のアーティストとしての敏捷性を伝えています。彼は主に、スマーフ、シンプソンズ、スポンジボブ、ハンナ・バルベラ、ピーナッツなどのアニメーションを通して、芸術的なボキャブラリーを構築してきました。その影響は、線と色を強調したハードエッジなペインティングや、印象的な彫刻に見て取ることができます。本書は、彼の主要な絵画、彫刻、ドローイング、トイ、そして、ストリートアートとの影響関係を紹介し、過去20年にわたるKAWSのキャリアの深く掘り下げます。発売日2017年品番GART10176W-9780929865362製品仕様ハードカバー／15×2.2×21cm／240P／英語ダメージなどなく綺麗な状態です即購入歓迎