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【ゴールデンエッグス DVDBOX】 DVD1〜4 （Tシャツ、シール付き）
商品番号 F35983864029
商品名

【ゴールデンエッグス DVDBOX】 DVD1〜4 （Tシャツ、シール付き）
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古です。保管品です。再生回数は少ないです。盤も綺麗です。Tシャツは新品です。サイズはM。シールも未開封です。箱は傷、汚れ等あります。品物について新品でも古いものに、汚れ、傷、匂いなどある場合もございます。ご了承ください。　シミ、傷、汚れ等は写真、又は説明文で触れていますが万が一、見落とし等がある場合もございます。状態が完璧な物をお求めな場合は購入をご遠慮いただきたく思います。何卒宜しくお願い致します。　新品未使用であっても、箱や袋などが痛んでいる場合があるので【未使用に近い】などにしてあります。☆ご購入後、発送方法が変更する場合もございます。（ゆうゆう→らくらく、らくらく→ゆうゆう）　梱包はしっかりと致します。ご安心ください。　　☆お手数ですが、プロフも目を通して頂きたく思います。
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