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2023年版 宅建士 合格のトリセツ 基本テキスト \u0026 分野別過去問題集セット
商品番号 L83826781088
商品名

2023年版 宅建士 合格のトリセツ 基本テキスト \u0026 分野別過去問題集セット
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①「宅建士合格のトリセツ基本テキストイチから身につく2023年版」友次正浩/東京リーガルマインドLEC総合研究所宅建士試験部定価:￥3,300②「宅建士合格のトリセツ基本問題集イチから身につく2023年版」友次正浩/東京リーガルマインドLEC総合研究所宅建士試験部定価:￥2,750③「宅建士試験非常識合格法」竹原健定価:￥15003冊合計：7,550円＊＊＊今年の6月に書店で新品を購入しましたが、必要なくなったのでお譲りします。一度パラパラと見ただけで、全く使用していません。もちろん、書込みも分冊もしていません。とはいえ、自宅保管となりますので若干の保管傷がある場合があります。極度に状態を気にされる方、完全な美品をお求めの方は購入をご購入をお控えください。#友次正浩#友次_正浩#東京リーガルマインドLEC総合研究所宅建士試験部#東京リーガルマインドLEC総合研究所_宅建士試験部#東京リーガルマインドLEC総合研究所宅建士試験部#東京リーガルマインドLEC総合研究所_宅建士試験部#本#社会／法律#宅建#2023#竹原健#竹原_健#本#社会／一般
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