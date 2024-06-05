美品 Switch フルセット

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皆様いつもありがとうございます(^^)○内容物○写真のもの新品の物ジョイコングリップSwitchドックHDMIケーブルその他は綺麗な中古になります(^^)※全面アルコール消毒を実施しております・返品返金につきまして正常動作する事を確認しております(^^)コントローラーはFPSなどでスティックが通常設定でも勝手に動く場合返品、交換の対応を致しますので受け取り評価前にご連絡お願い致します。あくまでも中古品に伴うスレなどある場合がありますがご了承下さい。⬇⬇⬇大特価セール品超美品などはこちらから⬇⬇⬇#NNSGM