保護フィルム 美品 SONY PS2 SCPH-90000 チャコール•ブラック

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当商品に興味を持っていただきありがとうございますm(__)mタバコ、ペット無しの暗所保管です。■商品説明■【メーカー・型番】SONYPS2SCPH-90000チャコール•ブラック【付属品】本体内袋純正コントローラー純正メモリーカードAVケーブル電源ケーブル印刷物一式外箱【商品状態】・外観本体：大きな傷も無く保護フィルムも貼っており良い状態です。コントローラー：使用感少なく非常に良い状態です。出品画像を確認の上、購入して下さい。・動作確認PS1PS2問題無く動作いたします。コントローラーも問題無く動作いたします。＊注意事項＊動作品ですが細かい事が気になる方や完璧を求める方は購入をお控え下さい。写真が全てですので不明な点はご質問ください。ソニープレステ２PlayStationプレステ0869230614