プレイステーション5 PS5　本体　CFI-1200A01 新品 未開封

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商品詳細
プレイステーション5PS5 本体 CFI-1200A01新品未開封ディスクドライブ搭載モデル当日発送致します●状態新品未開封新品未使用レシート無し購入日9月使用後の初期不良等の問題はメーカーまでお問い合わせください。※すり替え防止のため返品、交換はご遠慮下さい。※トラブル防止のため後払いの方は当日中にさせて頂きます#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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新品・未開封】PS5 本体プレステ5 CFI-1200A01 3月23日購入 | labiela.com
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