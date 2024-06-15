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リトルジャマー カートリッジ 3個セット ライブアワー
商品番号 E43237196822
商品名

リトルジャマー カートリッジ 3個セット ライブアワー
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LITTLEJAMMERcartridgeLIVEHOUR・HighNoteSelection・CinemaSelectionNavyPackage(ネイビー・パッケージ)・Owner'sClubSelection2ChristmasLimited(クリスマスリミテッド)上記３点セット使用感ございますが、いずれも動作確認済みです。素人保管のため、気になる方は御遠慮くださいませ。バラ売りの場合1点4,500円ずつになります。
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