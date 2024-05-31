第一級陸上無線技術士試験やさしく学ぶ無線工学の基礎・A・B・法規

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オーム社の第一級陸上無線技術士試験の受験対策書の全４冊になります。無線工学の基礎と無線工学Bは少し折り目がありますが、状態は新品に近いと思います。無線工学Aと法規は、ぼぼ新品の状態だと思います。「第一級陸上無線技術士試験やさしく学ぶ無線工学の基礎」吉川忠久定価:￥2800第一級陸上無線技術士試験やさしく学ぶ無線工学A」吉川忠久野崎里美定価:￥2800第一級陸上無線技術士試験やさしく学ぶ無線工学B」吉川忠久定価:￥2800第一級陸上無線技術士試験やさしく学ぶ法規」吉村和昭定価:￥2600宜しくお願い致します。