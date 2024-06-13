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iRig Mic HD
商品番号 N74532276855
商品名

iRig Mic HD
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

iRigMicHDIKMultimediaモバイル、スタジオ録音で使える高品位な24ビットマイク。美品です！ボーカル、スピーチはもちろんアコースティック楽器の録音にも対応する高品位マイク。レベルを色で表示するLEDを見ながらゲインを調整。Lighting、マイクロUSBケーブル、マイクホルダー、収納ケースを同梱。こちらで購入させていただきましたが、新しいマイクを譲って頂いたため出品致します。購入時５回ほど使用とのことで、手元に来てからは２回ほどしか使用しておらず美品です。
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