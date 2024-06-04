

茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付 茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付



茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付 茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付



茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付 茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付



茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付 茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付



茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付 茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付



茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付 茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付



茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付 茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付



茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付 茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付



茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付 茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付



茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付 茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付



茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付 茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付



茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付 茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付



茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付 茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付



茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付 茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付



茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付 茶器 未使用 萩焼窯元 晴雲山 岡田裕 作家物 和食器1個 お茶碗 陶器 桐箱付

数ある中から、ご覧頂きましてありがとうございます。即購入OKですので、お値引きはご遠慮下さい。 萩焼の窯元 晴雲山 より岡田裕 作の茶器1個 になります。お茶碗 陶器、茶碗 抹茶椀、湯呑 岡田家七代直径13cm、高さ約8.1cm実寸を採寸致しましたので多少の誤差はご了承下さい。完璧な物をお求めの方はご購入お控え下さいませ。長期保管しておりますので、多少の汚れございます。桐純正箱、補償説明書、純正クロス(刻印あり)付属#和食器 #京都 #千家 #茶道具その他ウエッジウッドやバカラ.baccarat出品中です。カラー···ベージュ、黄土色、茶系、種類···茶器、ご飯茶碗、素材···陶磁器、サイズ···小（直径：～17.9cm）形状···丸、定価:50.000円種類···茶道具