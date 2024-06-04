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茶器　未使用　萩焼窯元　晴雲山　岡田裕　作家物　和食器1個　お茶碗　陶器　桐箱付
商品番号 E65583806451
商品名

茶器　未使用　萩焼窯元　晴雲山　岡田裕　作家物　和食器1個　お茶碗　陶器　桐箱付
ブランド名 萩焼
特別価格 税込 4,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある中から、ご覧頂きましてありがとうございます。即購入OKですので、お値引きはご遠慮下さい。　萩焼の窯元　晴雲山　より岡田裕　作の茶器1個　になります。お茶碗　陶器、茶碗　抹茶椀、湯呑　岡田家七代直径13cm、高さ約8.1cm実寸を採寸致しましたので多少の誤差はご了承下さい。完璧な物をお求めの方はご購入お控え下さいませ。長期保管しておりますので、多少の汚れございます。桐純正箱、補償説明書、純正クロス(刻印あり)付属#和食器　#京都　#千家　#茶道具その他ウエッジウッドやバカラ.baccarat出品中です。カラー···ベージュ、黄土色、茶系、種類···茶器、ご飯茶碗、素材···陶磁器、サイズ···小（直径：～17.9cm）形状···丸、定価:50.000円種類···茶道具
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