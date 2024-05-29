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PlayStation4 PS4ソフトセット 純正コントローラ付き　美品
商品番号 W39918723453
商品名

PlayStation4 PS4ソフトセット 純正コントローラ付き　美品
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

子供が産まれたので断捨離します。PlayStation4CUH-2100AB01本体動作確認済、初期化済　中古美品付属品・電源ケーブル・HDMIケーブル・コントローラー・イヤフォン・USBケーブル・外箱・説明書完品です。ソフトUndertale龍が如く0STEEPみんなのgolfコントローラ　ブルー　ウェーブ　Bluewave目立った傷や汚れなしの美中古品になります。神経質な方は御遠慮下さい。#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#エンタメ/ホビー#ゲームソフト/ゲーム機本体#家庭用ゲーム機本体#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4＃中古　#プレイステーション4
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