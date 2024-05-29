特典小説付　劇場版ソードアート・オンライン オーディナルスケール　完全生産限定版

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ご覧いただきありがとうございます。劇場版ソードアート・オンラインオーディナルスケールのBlu-rayセット(完全生産限定版)です。特典小説「ソードアート・オンライン コーディアル・コード」も付属します。ほとんど使用していないので綺麗な商品かと思いますが、中古品とご理解いただいた上でご購入ください。よろしくお願いします。---参考資料---【完全生産限定版特典】\u2028◆原作者:川原礫書き下ろし短編小説(イラスト:abec)\u2028◆キャラクターデザイン・総作画監督:足立慎吾描き下ろしBOX\u0026デジタルバックジャケットイラスト\u2028◆特製ブックレット(108P)\u2028 劇場版パンフレット再編集版や裏設定など収録予定\u2028◆特典映像「川原礫黙認そーどあーと・おふらいん―おーでぃなる・すけーる―」\u2028◆音声特典「オーディオコメンタリー」\u2028\u2028◆特典CD\u2028「UbiquitousdB–specialver.-」\u2028「BreakBeatBark!–specialver.-」\u2028「longing-moviever.-」「delete-moviever.-」「smileforyou-moviever.-」