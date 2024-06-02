

M3821○江戸明治和本等＞女源氏教訓鑑［女源氏教訓宝鑑］（享保2年 ...



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M3823○江戸明治和本等＞女源氏教訓鑑［女源氏教訓宝鑑］（寛政8年 ...



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新しい到着 M3822○江戸明治和本等＞女源氏教訓鑑［女源氏教訓宝鑑 ...



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赤川次郎ミステリーコレクション 全10巻 - その他



M3821○江戸明治和本等＞女源氏教訓鑑［女源氏教訓宝鑑］（享保2年 ...

●江戸明治和本●女源氏教訓鑑［女源氏教訓宝鑑］（享保2年）【判型】大本1冊。縦260粍。【作者】山本序周（山朝子）作・序。【年代等】正徳5年1月刊（［大阪］大野木市兵衛ほか板）。享保2年1月再刊（［大阪］大野木市兵衛ほか板）。元文元年再刊（［大阪］大野木市兵衛ほか板）。寛政8年9月求板（［大阪］柏原屋清右衛門ほか板）。【備考】分類「往来物」。『女源氏教訓鑑［女源氏教訓宝鑑］』は、『源氏物語』54帖の概説を中心とした女子用往来。冒頭に「源氏物語之大意」および「源氏六十帖目録」を掲げ、続いて、各丁の表に「桐壺」以下各帖を詠んだ和歌（例えば「いとけなき初もとゆひにながきよを、契る心はむすびこめつや」）を散らし書きで認め、平安貴族風俗の挿絵を添え、さらにその裏側に、同巻の源氏香図、巻名由来・登場人物等の概要を載せる。また、巻末に「山路の露」「系図」「引歌」「目安（上・中・下）」の6帖（これらが後代の作で、先の54帖に加えて60帖とすることを付記）、「雲隠大意」「源氏物語一部大意」などを補足する。付録記事も多彩で、再板本との間で一部記事の増減が見られるが、初板本には前付に「石山近江八景」「唐土瀟湘八景」「洛陽東山之図」「女中一生記」「茶之湯指南」「立花之指南」「香之記」「女風俗教訓図」「異国人形図」「忠孝五欲之図」「女教訓宝草」「七小町物語」「女不断身持鑑」「年中行事」「御所言葉」等、また頭書に「祇園会行列之図」「女謡教訓絵抄」「四季の歌づくし」「七夕詩歌尽」「女たしなみ草」「諸病之薬方」「献立書様の事」「有馬湯の山由来」「つれづれ四季之段」「暦の中段をしる事」等を収録する。なお、序文に「浪花住、山朝子」とあるが、『大阪出版書籍目録』には「山本序因（序周の誤り）作」と記すので、山朝子は序周の別号であろう。★改装・題簽欠・状態概ね良好。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。