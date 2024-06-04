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ヤマハアコースティックギターケース　APXD
商品番号 B46947959130
商品名

ヤマハアコースティックギターケース　APXD
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセサリー・パーツ...ケース美品　ヤマハYAMAHAアコースティックギターハードケースAPXD（新品同様）商品説明：ヤマハアコースティックギターケースAPXDケースは衝撃や振動から守る軽量なハードケースです。ヤマハギターAPX（ノーマルボディ、12弦モデル含む)、ヤマハギターNTX用。キャリング・ストラップが付属しています。参考価格：現在のAPXDケースの新品価格は33,000円（税込）ギターケースサイズ：出品のヤマハギターケースはヤマハギター以外のギターにも使用できるかどうかはわかりませんので各自のご判断で入札をお願いします。■外サイズ：約1100mm×約430mm×約120mm（実寸）■内サイズ：約1080mm×約380mm×約90mm＋3㎝（写真添付）■付属品：ショルダーストラップ×1本、鍵＜ご連絡事項＞＊梱包はプチプチで巻いて段ボール箱に入れてお送りしますアクセサリー...その他
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