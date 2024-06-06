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Quest 2 64GB エリートストラップ、置くだけ充電器付き
商品番号 A89419414012
商品名

Quest 2 64GB エリートストラップ、置くだけ充電器付き
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 17,595 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OculusQuest264GBEliteStrapAnkerChargingDockforQuest2のセット商品です置くだけで充電できるため遊びたい時に簡単に付けられ、使用したあとすぐに充電できます。ゲームは1本あたり1~2GBほどなので64GBでも十分に遊べます。EliteStrapによってがっちり頭に固定できるため激しいゲームでもズレることなく遊ぶことができます。私はゲームで遊ぶよりもバーチャル空間でのパソコン作業など近未来なオフィスでのパソコン体験をしておりました。しばらく日本にいなく持っていく訳にもいかないので出品します。そのため出発日の10/7までの出品になります！できる限りお早めにご購入して下さると幸いです！VR初めての人にも、VRで沢山遊びたい方にもオススメです！これを機にぜひVRの世界に！お待ちしております！
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