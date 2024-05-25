篠笛　丸山　素竹　六本調子　唄用

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商品詳細
こちらで購入しましたが私では六本の音域まで吹き上げられませんでした。鳴らしやすい方ではあると思います。唄口から見える中に漆削れ？又は塗り残し？があります。ヒビはありません。中古篠笛にご理解ある方のみお願いします。
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