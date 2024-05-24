ソードアート・オンライン ラストリコレクション 10周年メモリアルエディション

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ソードアート・オンラインラストリコレクション10周年メモリアルエディションになります。新品未使用品になります。【商品の説明】下記のメーカー商品ページを参照ください。https://p-bandai.jp/item/item-1000190017/《10周年メモリアルエディション製品サイズ説明》■abec氏描き下ろしキービジュアルシリアルナンバー入りキャラファイングラフ・イラスト：A4サイズ・額縁：約427×302mm（厚み15mm）■キャラクターアクリルスタンド（19体セット）・1体あたりの高さおよそ10cm■ゲーム10周年メモリアルTシャツ・フリーサイズ（メンズLサイズ目安：身丈74cm/身巾54cm/肩巾50cm/袖丈22cm）私のプロフィールを確認の上購入をお願いいたします。購入前に購入意思をご連絡願います。ご連絡を受けまして、こちらは出品商品には古い商品もありますので、商品の有無及び状態を確認いたします。宜しくお願いいたします。