瑠川リナ　写真集　直筆サイン＋コメント入り

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瑠川リナ写真集「アイドルＲＩＮＡ」直筆サイン＋コメント入り・サイン＋コメントは、ご本人のイベントの際、書いていただいたものです。＊ご本人が一番好きな写真のページに書いてくださいとお願いして書いていただきました。・写真集は、サインをいただく際にシュリンクを開け、その後は、袋に入れたまま保管しておりましたので未使用に近いと思いますが、10年以上前のもので、素人保管であることをご理解いただいた上、ご購入をお願いします。＊簡易包装での発送となります。#瑠川リナ#恵比寿マスカッツ