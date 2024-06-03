【真作】★絵画★赤井伸生　日本画　風景画★J64

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108 絵画 日本画 風景画 美雄作 新緑の湖畔 額装 額縁付き ...



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絵画の種類...日本画形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...その他額寸法★約79×73作品寸法★約57×51・ガラス板は付属していません。・額にスレがあります。額裏にキズがあります。作品にキズ、シミがあります。・画像をよくご覧になり、中古品である事をご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。・絵画等を購入された後、壁に掛ける場合は紐や金具の強度をよくご確認頂いた上でお掛け下さい。また、定期的に強度が低下していないか確認する事をお勧め致します。※絵画の商品タイトルに特定の作者名の記載がある作品について。【真作】真作であると保証できる作品。購入日から90日以内に公定鑑定機関より贋作と判断された場合、作品を返品頂いた上で、鑑定料と購入金額を返金させて頂きます。【模写】わずかでも真作ではないと疑いのある作品は全て模写と表記いたします。