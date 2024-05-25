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ケース\u0026充電器付き！　ニンテンドー 3DS LL マリオパック
商品番号 D84300067791
商品名

ケース\u0026充電器付き！　ニンテンドー 3DS LL マリオパック
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nintendoニンテンドー3DSLLマリオのデザインが入った3DSです。動作確認済み、本体裏面の角に数ヶ所擦り傷がありますが他の所にはキズ無しです。ゲーム機本体種類:3DSセット内容:本体　箱　取扱説明書　ケース　充電器ポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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