ケース\u0026充電器付き！　ニンテンドー 3DS LL マリオパック

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Nintendoニンテンドー3DSLLマリオのデザインが入った3DSです。動作確認済み、本体裏面の角に数ヶ所擦り傷がありますが他の所にはキズ無しです。ゲーム機本体種類:3DSセット内容:本体 箱 取扱説明書 ケース 充電器ポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo