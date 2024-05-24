ポケモンカード vstarユニバース シュリンク付き 1box

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商品詳細
ポケモンカードVSTARユニバース1BOXシュリンク付きになります。ファミリーマートにて購入しました。新品未開封品です。返品、交換、不可でお願いいたします。発送は丁寧に梱包してヤマト運輸のメルカリ便で発送します。即購入OKです。購入前にプロフィール確認お願いします。
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