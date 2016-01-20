かまいたち　天竺鼠　アキナ　アインシュタイン　NSC 26期 　お笑いDVD

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2004年〜2006年のキタイ花んというインディーズのお笑いライブDVDのまとめ売りです。当時、ライブの物販で売っていたもので今では手に入りません。ロンドンハーツやかまいたちの知らんけどで使われていた過去の秘蔵映像です。特典映像は当時の芸人の自宅で撮影したコントも収録されています。※バラ売り不可です。#かまいたち#天竺鼠#アキナ#アインシュタイン#河井山名#やじろべえ#藤崎マーケット#藤原トキ#田崎ソムリエ祐一#GAG#クロスバー直撃#ビタミンS#BKB#NSC26#ポテンヒット#バツウケテイナー#キタイ花ん