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電子楽器 オムニコード SUZUKI OMNICHORD
商品番号 T42877277711
商品名

電子楽器 オムニコード SUZUKI OMNICHORD
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 21,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スズキのオムニコードです。以前一目惚れし購入しましたが、使い方がいまいち分からずしまっておりました。アダプターで動作確認しました。出音と全てのボタンの反応を確認しました。若干反応が悪いかもしれませんが、何度か押しているうちに回復していました。電池ボックス内は錆があるので使えないかもしれません。宜しくお願いいたします。
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