電子楽器 オムニコード SUZUKI OMNICHORD

スズキのオムニコードです。以前一目惚れし購入しましたが、使い方がいまいち分からずしまっておりました。アダプターで動作確認しました。出音と全てのボタンの反応を確認しました。若干反応が悪いかもしれませんが、何度か押しているうちに回復していました。電池ボックス内は錆があるので使えないかもしれません。宜しくお願いいたします。



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