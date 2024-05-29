電子楽器 オムニコード SUZUKI OMNICHORD

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商品詳細
スズキのオムニコードです。以前一目惚れし購入しましたが、使い方がいまいち分からずしまっておりました。アダプターで動作確認しました。出音と全てのボタンの反応を確認しました。若干反応が悪いかもしれませんが、何度か押しているうちに回復していました。電池ボックス内は錆があるので使えないかもしれません。宜しくお願いいたします。
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