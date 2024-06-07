【サイン本】アリエナイ理科ノ大事典 改訂版 文科省絶対不認可教科書

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「アリエナイ理科ノ大事典文科省絶対不認可教科書」薬理凶室定価:￥2100●状態：書店で購入後、シュリンク包装をはがさないまま、本棚で眠っていました。●カバー：あり・帯あり●ヤケ：なし●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：なし●その他、注意事項：・著者サイン本、未使用未開封・未開封の為、何刷かわかりません・改訂版・こちらの商品は即購入していただいて構いません。他の状態については写真をご確認頂き、中古品ということをご理解の上ご検討ください。※プロフィールのご確認もお願い致します。よろしくお願いいたします。#薬理凶室#本#自然／一般#サイン本#クラレ#ドクターストーン#Dr.STONE