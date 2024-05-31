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商品詳細
種類···三味線前面の皮が破れてます。付属品として、バチ２本＋バチケース1ゴマ３つ＋忍びゴマ（消音）皮保護用シール2枚余分の糸巻き、糸２本をお付けします。また、古いものではありますが、三味線用ケースに入れて、棹を分解してお送りします（最後の写真）
http://narcologia.ru/goods/freezer141998.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox624639.html
http://narcologia.ru/goods/preference716538.html
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