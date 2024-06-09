【仏教哲学大辞典 全6巻セット】　池田大作 監　創価学会教学部 編

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商品詳細
第1～5巻、別巻、合計で全6巻のセットです。50年以上前の本ですが、本自体には、殆ど傷みがありません。外カバーは、経年劣化による変色\u0026傷みが見受けられます。かなり古い本なので、失礼な言い方ですが、神経質な方は、ご遠慮ください。ご理解頂ける方のみ、ご検討お願い致します。
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