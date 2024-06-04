ニンテンドー64本体 \u0026 ソフト20本 \u0026 周辺機器

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商品詳細
■ニンテンドー64・本体・コントローラ1つ・AVケーブル(RCA)・ACケーブル動作確認済みです。コントローラについて、スティックが勝手に動くといった問題もありません。本体の側面に白い傷がございます。(写真2枚目)■周辺機器・コントローラパック・振動パック・64GBパックこれらは動作未確認です■ソフト20本・スーパーマリオ64・マリオカート64・マリオテニス64・マリオストーリー・マリオパーティ・マリオパーティ2・ヨッシーストーリー・ドンキーコング64(メモリー拡張パック付き)・ポケモンスタジアム(GBパック付き)・大乱闘スマッシュブラザーズ・星のカービィ64・F-ZEROX・スターフォックス64・ウェーブレース64・スターウォーズ帝国の影・スターウォーズ出撃！ローグ中退・爆ボンバーマン・ボンバーマンヒーロー・がんばれゴエモン～ネオ桃山幕府のおどり～・ソニックウィングスアサルト※『マリオストーリー』と『爆ボンバーマン』は説明書がありません。それ以外は、外箱・説明書・ソフトが全て揃っています。但し、それぞれ破れや傷、汚れ等があります。※内臓のバックアップ電池は電池が切れている可能性があります。ご了承ください
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