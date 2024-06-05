【KIRO URDIN】直筆署名入り　キロ・ウルディン　画集　作品集　洋書

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当店の古本だけをご観覧したいという方#namafuruhonこちらで検索してみてください！芸術家であり映画監督でもあるキロ・ウルディンの画集。抽象の中で人物が描かれており、激しいタッチの中から温かみのある作品が見れます。非常に希少な画集となります！こちらは直筆サイン本となります。状態:初版 ハードカバー 布装 カバー付 カバー痛み有り 少汚れ有り22×30cm美術書、芸術、現代アート、ビンテージ、アンティーク好きな方に!古本、古書ですのでそういったものに理解がある方のみご購入ください。注意事項当店は主に古い物を取り扱っている為、神経質な方は取引をご遠慮ください。まとめて買っていただけるかたはお値段のご相談にも乗らせていただきます。よろしくお願いします。