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HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD
商品番号 P58891016047
商品名

HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 1,959 円
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商品詳細

✅新品未開封✅即日発送✅値引き交渉はお控えください✅素人保管ですので気になる方は購入お控え下さい＜スペシャル特典＞オフィシャルフォトブック封入「SpringParadise〜CRUSHTHEFRONTLINE〜」オリジナルポストカード封入＜Disc-1＞：「CRUSHTHEFRONTLINE」ライブ映像HiHiJets「CRUSHTHEFRONTLINE」より、2022年3月の神奈川・ぴあアリーナMM公演の模様を収録。単独アリーナ公演は2度目となるHiHiJetsは、フレッシュJr.たちとともに華やかなパフォーマンスを展開！HiHiJetsならではの躍動的かつアグレッシブなステージパフォーマンスはもちろん、各メンバーのソロステージパ、ライブ初披露の新曲パフォーマンス、さらに歴代ジャニーズ先輩グループの楽曲を怒涛の20曲連続で披露した”ジャニーズメドレー”まで、圧巻のライブ映像を豪華収録！＜Disc-2＞：「CRUSHTHEFRONTLINE」ライブドキュメンタリーリハーサルや神奈川公演に加え、宮城にて開催されたグループ初となる単独地方公演の裏側までを追ったドキュメンタリー映像！グループ2度目となる単独アリーナ公演をタイトなスケジュールの中でも一つ一つ作り上げていく様子を、そしてジャニーズのエンタテインメントを踏襲しながらも、HiHiJetsならではのスタイルでさらに一歩前進していくメンバーたちの姿に密着。HiHiJetsの成長と素顔が詰まった最新ドキュメンタリー映像です。#HiHiJets#CRUSHTHEFRONTLINE#スプパラ
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