

HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD



HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD



HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD



HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD



HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD



HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD



HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD



HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD



HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD



HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD



HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD



HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD



HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD



HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD



HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD HiHi Jets CRUSH THE FRONTLINE スプパラ DVD

✅新品未開封✅即日発送✅値引き交渉はお控えください✅素人保管ですので気になる方は購入お控え下さい＜スペシャル特典＞オフィシャルフォトブック封入「SpringParadise〜CRUSHTHEFRONTLINE〜」オリジナルポストカード封入＜Disc-1＞：「CRUSHTHEFRONTLINE」ライブ映像HiHiJets「CRUSHTHEFRONTLINE」より、2022年3月の神奈川・ぴあアリーナMM公演の模様を収録。単独アリーナ公演は2度目となるHiHiJetsは、フレッシュJr.たちとともに華やかなパフォーマンスを展開！HiHiJetsならではの躍動的かつアグレッシブなステージパフォーマンスはもちろん、各メンバーのソロステージパ、ライブ初披露の新曲パフォーマンス、さらに歴代ジャニーズ先輩グループの楽曲を怒涛の20曲連続で披露した”ジャニーズメドレー”まで、圧巻のライブ映像を豪華収録！＜Disc-2＞：「CRUSHTHEFRONTLINE」ライブドキュメンタリーリハーサルや神奈川公演に加え、宮城にて開催されたグループ初となる単独地方公演の裏側までを追ったドキュメンタリー映像！グループ2度目となる単独アリーナ公演をタイトなスケジュールの中でも一つ一つ作り上げていく様子を、そしてジャニーズのエンタテインメントを踏襲しながらも、HiHiJetsならではのスタイルでさらに一歩前進していくメンバーたちの姿に密着。HiHiJetsの成長と素顔が詰まった最新ドキュメンタリー映像です。#HiHiJets#CRUSHTHEFRONTLINE#スプパラ