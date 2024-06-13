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夏の甲子園 6年 ・ 熱闘甲子園2007年~2010年 DVD まとめ売り
商品番号 O18952549606
商品名

夏の甲子園 6年 ・ 熱闘甲子園2007年~2010年 DVD まとめ売り
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 9,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

夏の甲子園2006年熱闘甲子園2007年~2010年DVD　まとめ売り！目立って大きな傷や汚れは見当たりませんが自宅保管の為細かい傷や汚れはあるかと思われます。完璧を求める方はご購入ご遠慮下さい。※素人検品の為見落としがあるかもしれませんがご了承下さい※お写真は実物に近くなるよう撮影させて頂いておりますが照明の関係やお使いの機種によって色の見え方が多少異なる場合がございます。※商品の状態はあくまでも主観となります※商品のお写真、状態をご納得頂いた上でのご購入をお願いいたします。※あくまで1度人の手に渡ったものですので神経質な方のご購入はご遠慮ください。#甲子園#夏の甲子園#熱闘甲子園#甲子園DVD#野球#高校野球#甲子園まとめ売りo2310143
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