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プレイステーション5 CFI-1000Aディスクドライブ版
商品番号 W37757051203
商品名

プレイステーション5 CFI-1000Aディスクドライブ版
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 23,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「プレイステーション5」ディスクドライブタイプになります1年半くらい前にに購入し1年程使いましたがゲームをする時間が減り半年間ほぼ触る事がなくなり、この先も使う事はないと思い出品しました。【内容】・PS5本体・ワイヤレスコントローラー・付属品コード類【状態】・素人目ですが目立つ傷や汚れは特にありませんが中古品の為ご理解の上ご購入をお願いします。・動作確認・神経質な方はご遠慮ください。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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