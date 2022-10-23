プレイステーション5 CFI-1000Aディスクドライブ版

「プレイステーション5」ディスクドライブタイプになります1年半くらい前にに購入し1年程使いましたがゲームをする時間が減り半年間ほぼ触る事がなくなり、この先も使う事はないと思い出品しました。【内容】・PS5本体・ワイヤレスコントローラー・付属品コード類【状態】・素人目ですが目立つ傷や汚れは特にありませんが中古品の為ご理解の上ご購入をお願いします。・動作確認・神経質な方はご遠慮ください。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5



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