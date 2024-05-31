四つ耳古壺　時代物大壺　古民芸　おはぐろ　古丹波　古越前

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祖父のコレクションの品々から出品します。骨董品や民芸品工芸品などなど、幅広いお品を集めるのが大好きだった祖父のコレクションになります。ご不明な点がございましたら、ご購入前にコメントにて、ご確認ください。専門的な知識が無いので、詳しい時代など分かりませんが、かなり古い大壺になります。窯傷や小傷はありますが、時代物にしては、カケワレ目立つダメージはありません。幅約35㎝高さ約39㎝重さ約4700g●コメントやり取り中でも購入された方を優先しますので、ご了承下さい。●アンティークや骨董、古美術 陶芸品 工芸品がお好きな方は、写真をよく見てご判断下さい。素人撮影で恐縮では御座いますが、ご購入は慎重に写真をよく見てご判断下さい。●あくまで個人出展、自宅保管ですので、神経質な方のご購入はお控え下さい。発送用の段ボールや梱包材はリサイクルのものを利用しますので、ご了承下さい。しっかり丁寧に梱包し、お届け致します。即購入大歓迎です。その他お品物とおまとめも可能ですので、お気軽にコメント下さい。（平日のご返信は遅くなる場合が御座います）#骨董#時代物#古道具#アンティーク#陶芸品#工芸品#古民具#インテリア#コレクション#湯呑み#ぐい呑#茶道具#茶器#漆器#急須種類···茶道具種類···壺