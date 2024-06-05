希少❗️2000部限定【BETWEEN THE TWO】Todd Hido写真集￼

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アメリカ人フォトグラファー、トッド・ハイド（ToddHido）の作品集。本書は、かつての良き時代を彷彿とさせるモーテルの一室にいる無名のモデル達のポートレイトと、廃墟となった家々の写真で構成された印象的な一冊。古びて薄汚れたものの内面にある美しさを輝かせる鋭い感性を持ち、その魅力が遺憾無く表出した初作品集「HOUSEHUNTING」やその後に刊行された作品集「OUTSKIRTS」は現在絶版となり入手困難な希少本として扱われている。贅沢なサイズの横一判型に、35枚の写真が美しく印刷され仕上がっている。セカンドエディションハードカバー76pages381x305mmlimitededitionof2,000copies2006●他にも「VOGUEITALIA」「VOGUEPARIS」「VOGUEUK」「VOGUEUS」「FACE」「i-D」「VOGUEUS」「ARENA＋」「Numero」ほか海外の雑誌多数＆アート\u0026ヴィジュアル本など洋書を多数出品中！こちらをクリックいただくと、洋服を除いた出品中の洋書全てをご覧いただけます。フォロワー数700人以上達成↓#shelf洋書コレクター他のサイトでも併売中ですので、気になる方はお早めのご検討をお勧めいたします。