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セリム　ホワイトデー　公開放送　サノク　トレカ
商品番号 U61305306511
商品名

セリム　ホワイトデー　公開放送　サノク　トレカ
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※プロフィール欄読んでのご購入お願いいたしますホワイトデー限定の出回りが少ないトレカです(＞＜)CRAVITYcravity　サノク　トレカ　コンバンポカ海外製品なので神経質な方はご購入ご遠慮下さいスリーブ、硬貨ケースに入れての発送になります即購入可◎クレビティ　公開収録　事前収録
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