令和3年度版 国土交通省土木工事積算基準

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商品詳細
「令和3年度版国土交通省土木工事積算基準」国土交通省大臣官房技術調査課/一般財団法人建設物価調査会定価:￥11000#国土交通省大臣官房技術調査課#一般財団法人建設物価調査会#一般財団法人_建設物価調査会#本#土木・建築／土木
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