レア リカちゃん ファッションデパート 当時物

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当時物のリカちゃんデパートです。年代物なので箱に傷みはありますが中身は綺麗です。動作確認のため1回開封しましたが動作、備品等に何も問題はありませんでした。リカちゃん人形は付いてませんのでご注意下さい。何かありましたら気軽にコメントして下さい(^^)よろしくお願い致します。#リカちゃん#レトロ#当時物#ファッションデパート#昭和レトログッズ種類···キャラクターアパレル